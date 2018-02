Les Coudes sur la Table à Millésime Bio : le futur du bio.

Lundi 29 janvier, Les Coudes sur la Table était au salon Millésime Bio, le plus grand évènement des vins bio au monde, à Montpellier, pour enregistrer une émission très spéciale autour du futur de la viticulture bio ! Tous les compteurs indiquent une progression des ses surfaces viticoles dans le monde, particulièrement en Europe qui semble rester le continent le plus progressiste en la matière : les consommateurs en veulent toujours plus : de la biodynamie, des vins « nature »… Mais le mouvement n’est manifestement pas assez important pour contenter le public français : on parle désormais d’une future pénurie du bio. Et c’est ici que le problème commence : l’import de bio cheap avec des cahiers des charges non-européens moins rigoureux, l’arrivée du bio industriel. Tout n’est pas vert dans les rangs de vignes : quel futur, quels risques, quels enjeux ? La bio de demain, on en parle maintenant.

Nos invités :

Marie-Laurence Saladin, vigneronne à Saint Marcel d’Ardèche, village méridional des Côtes-du-Rhône, un domaine familial (qui n’a jamais connu la chimie) transmis de pères en fils, et de pères en filles, depuis 1422.

Dominique Hutin, journaliste et critique vin pour le magazine 12,5°C.

Marc Vanhellemont, journaliste vin pour In Vino Veritas depuis plus de vingt ans, chroniqueur à Terre de vins et fondateur du blog Les 5 du vin…

Patrick Guiraud, président de Sud Vins Bio, association qui représente tous les vignerons bio de la région Languedoc-Roussillon et qui organise le salon Millésime Bio.

—

Une émission préparée et présentée par Louis Michaud, avec Bérangère Fagart, Fabrice Tessier et Yann Diologent.

Technique : Hugo Durand.

Un grand merci à Radio Campus Montpellier pour leur prêt de matériel.