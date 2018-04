Contes sonores à l’école Bienfaisance : les ateliers de RCP

Ce (très) court conte sonore réalisé en une séance et en deux versions différentes vous donne un aperçu de ce que les élèves peuvent expérimenter en atelier radio avec Radio Campus Paris ! L’atelier « Conte sonore » est l’occasion de revenir sur la structure d’un récit et l’écriture collective d’une histoire, mais aussi d’aborder les bases de la réalisation technique : comment bien tenir le micro, bien parler dedans, et enregistrer des voix (ce sont les élèves qui se servent de l’enregistreur).

Pendant les premières séances, les élèves ont chacun rédigé des histoires, avant de les lire à haute voix devant la classe, qui devait faire en direct les bruits que leur évoquait l’histoire de leur camarade.

Finalement, en une séance, nous avons écrit un texte que nous avons enregistré en deux versions, pour que tout le monde puisse participer. Expérience ambitieuse quand il s’agit de mettre d’accord plus de 15 élèves qui n’ont, et le conte sonore que vous entendrez vous le montrera, pas les mêmes divertissements ni les mêmes modèles …

Prochaine étape pour les élèves ? Le montage 😉

Merci à l’école Bienfaisance et aux élèves de CM1 !