Concrètement : A quoi ça sert, la Seine-et-Marne ? // 9.11.2022

La Seine et Marne est le New Jersey français. Une sorte de no man’s land perché sur les remparts de la civilisation francilienne, un lopin de terre qui subit les moqueries de tous (y compris ceux qui habitent dans des bleds bien plus éclatés), un département qui n’arrive pas à se comprendre. A l’aide d’un lourd appareil de réflexion mais aussi de la pire intro de l’histoire de l’émission, l’équipe de Concrètement tente de percer les mystères qui entoure son ter-ter.

Oui, on habite en Seine et Marne.

Oui, on a honte.