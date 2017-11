Concours de Court-métrages – Semaine du Cinéma 2018

CARTE BLANCHE AUX JEUNES RÉALISATEURS ET RÉALISATRICES EUROPÉEN.NES DE MOINS DE 27 ANS !

La Semaine du Cinéma du Bureau Des Arts de Sciences Po revient cette année pour colorer vos écrans lors d’une Huitième édition du 5 au 9 février 2018. Festival de jeunes réalisateur.rices européen.nes, la Semaine organise comme chaque année un concours de court-métrages, ouvert à tou.tes les européen.nes de moins de 27 ans au moment de la réalisation du film.

L’auteur.e du court-métrage sélectionné par le jury se verra remettre publiquement un prix lors de la cérémonie de clôture. Ce concours est ainsi l’opportunité pour vous d’exprimer votre sensibilité artistique tout en faisant connaître votre œuvre qui sera soumise à l’appréciation de sept personnalités influentes du monde du cinéma, portant un regard de professionnel sur votre travail. Les éditions précédentes ont notamment rassemblé Bertrand Bonello, Noémie Lvovsky, Gilles Jacob, Agnes Varda, Philippe Claudel, Radu Mihaileanu, Paulo Branco, Mia Hansen-Love, Pascal Bonitzer, Ana Girardot, Guillaume Brac et d’autres personnalités super chouettes qui ont pu apprécier vos réalisations.

Les membres qui composeront le jury de cette année seront annoncé.es très prochainement !

Le thème et le genre du court-métrage sont libres, et la longueur maximale de ce dernier est de 15 minutes, générique compris. Il devra être envoyé au plus tard le 31 décembre 2017 à l’équipe de la Semaine du Cinéma.

Merci d’envoyer votre court métrage avec impérativement Nom Prénom, âge, adresse mail, et le scan d’une pièce d’identité par lien viméo (avec le mot de passe) ou par lien streaming à concours.sdc@gmail.com, ou encore sur un support numérique (DVD + R, DVD-R) à :

Semaine du Cinéma – Bureau des Arts de Sciences Po

27 rue Saint Guillaume

75007 Paris