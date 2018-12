Concert : Musique originale de « Tous les Oiseaux » à La Colline !

Radio Campus Paris c’est une grande famille. Autour du sapin, on retrouve Chablis Hebdo, le tonton raciste qui met des mains au cul à Loulou lit des histoires la maman-gâteau. Y’a aussi le petit cousin relou Deep Music Onlyqui énerve sa mère Catharsis, la tante qui pète un plomb parce-que Le Placard fait son coming out entre le fromage et la bûche. Pendant ce temps là, les ados rebelles Yummy essaient d’ouvrir le cadeau de Thelma et Louisequi râlent parce-qu’elles ont encore eu des barbies. La Relève trouve que noël c’était mieux avant, En Futur Simone trouve que c’était mieux après alors pour mettre tout le monde d’accord, on oublie les Histoires de, et on se réunit tous dans les studios de Radio Campus Paris.

Cette année, échange la traditionnelle dinde de Noël pour venir boire des bières et découvrir notre famille aussi attachante que dérangée.

〰〰PROGRAMME〰〰

🌲Autour du sapin🌲

19h30-2h00

On te met bien avec des bières de noël, des gaufres au sirop d’érable, du vin chaud… On t’accepte même (et surtout) si tu as un pull (moche) de noël !

On organise aussi un grand bingo de Noël, des quizz, un blind-test : l’occasion de gagner plein de cadeaux que tu pourras refourguer à tes proches quelques jours plus tard.

Autre chose, cette année, c’est toi qui t’occupe de la musique et personne ne t’empêchera de passer Aya Nakamura, Sufjan Stevenss et Mariah Careyey. En fait c’est même plutôt conseillé.

🍫Dans la salle de sieste de Radio Campus Paris 🦌

17h30-20h : Pour digérer les gaufres, viens t’étaler sur nos coussins et découvrir les créations sonores de Radio Campus Paris sélectionnées par l’équipe de Récréation Sonoreore.

20h-00h : En compagnie de la fine équipe d’Extérieur Nuit, viens découvrir des chefs d’oeuvre cinématographiques de noël !

🎅Dans le studio du Père-Noël 🤶

17h30-00h : on t’invite à écouter et participer à un marathon radiophonique spécial Noël : les 100 programmes de Radio Campus Paris s’associent pour 6h30 de direct !

Concernant les pauses musicales, on compte sur vous ! Proposez nous vos meilleurs morceaux et covers de Noël en appelant le 36 65 65 65 et en envoyant un mail à antenne@radiocampusparis.org (objet : JOYEUX NOEL).

Vous pourrez aussi venir l’interpréter en direct du studio !

Cette année vos proches vont vraiment devoir se casser la tête pour trouver un meilleur cadeau que celui-ci. 🎙

〰〰INFOS PRATIQUES〰〰

Radio Campus Paris c/o MIE – Bastille, 50 rue des Tournelles, 75003, Paris

► Accès

Ⓜ METRO 8 : Chemin Vert / Ⓜ METRO 1 et 5 : Bastille

〰〰PARTENAIRES〰〰

🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁