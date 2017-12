Colloque « Syrie : à la recherche d’un monde »

Ce colloque aura pour objectif de créer une réflexion collective sur

la manière dont l’histoire de la Syrie s’est écrite jusqu’ici, continue de s’écrire, et pourrait s’écrire dans l’avenir : à partir d’une résistance démocratique qui persiste dans le pays et en exil ; à partir des témoignages, des textes, des œuvres et d’un flux inouï d’images, dont la teneur et l’abondance exigent un temps autre que celui de la guerre médiatique et de la controverse idéologique, rythme qui bat son plein aujourd’hui.

Les intervenants reviendront sur cette « impossible révolution », sur la guerre et l’imbroglio de ses acteurs, sur ses enjeux locaux et globaux, et, en amont, jusqu’à l’histoire coloniale de cette région du monde nommée « Proche Orient » au prix d’équivoques pensantes.

Le colloque, organisé par Nisrine Al Zahre (EHESS, Césor) et Catherine Coquio (CERILAC, Paris Diderot), bénéficie du soutien à l’Université Paris Diderot, de l’Institut des Humanités et Sciences de Paris, du Centre d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaire en Lettres Arts Cinéma (CERILAC), du Service Culture, du groupe « Fabriques du politique » de Paris Diderot, ainsi que de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC-Tram).

Traduction simultanée arabe/français pendant les 2 jours.

Programme et déroulement des deux journées de colloque :https://goo.gl/4xRjsN

INFOS PRATIQUES

Amphi Buffon, 15 rue Hélène Brion 75013 PARIS

Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles :https://goo.gl/fTuhyD

Voir tous les événements de « Syrie : à la recherche d’un monde » :https://goo.gl/S2DTyx