Mailine, Mélyna, Yanis, David, Pénélope, Mélina, Enzo, Anasse, Nina, Emma, Jad, Rayan, Néhir et Angèle et Jemina sont des élèves du collège Jean Baptiste Lasalle, à St Denis (93). Depuis le début de l’année , ils ont fondé le « Club radio Lasalle ». Ils vous propose des rubriques, des micro-trottoirs, une interview et de la bonne humeur.