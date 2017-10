Tes cliques et tes claques : Voyage de Jeanne en Iran (16.10.17)

Tes cliques et tes claques – Format court Diffusion le lundi 16 octobre 2017 à 18h

Pour la première émission de « Tes cliques et tes claques », on vous emmène en Iran, où Jeanne a passé 3 semaines entre Téhéran, Shiraz, Yazd, Ispahan, Kashan, Rasht et Ramsar. Confortablement installée dans le centre culturel iranien Pouya, quai de Jemmapes, et sirotant son thé, elle nous raconte son expérience et donne à voir l’hospitalité et la bienveillance des iraniens et iraniennes qu’elle a rencontré.e.s.

Programmation musicale :

-Gom Andar Gom de Mehdi Saki (Kamakan, 2015)

-Me and You de Take it easy hospital (No one knows about persian cats (original soundtrack), 2010)