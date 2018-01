Tes cliques et tes claques : Géraldine en Ethiopie (08/01/2018)

L’Ethiopie de Géraldine

Pour démarrer la saison 2018 de Tes Cliques et Tes Claques, on part en Ethiopie. Géraldine y a séjourné à deux reprises pour les besoins de son mémoire sur l’accueil des réfugiés érythréens en Ethiopie. La première fois, elle a surtout visité la région Oromo autour d’Addis Abeba. Elle a fait escale dans les villes d’Aleltu, Sendafa, Sheno, Debre Zeit/Bishoftu. Durant son deuxième voyage, elle s’est rendue à Awasa dans le Sud. Puis, elle est partie pour la région du Tigray, près de la frontière érythréenne. Elle est surtout restée à Mekele, puis Adwa, Aksum et Shire.

injera, une grande galette de tef. Le tout accompagné d’une bière St Georges – s’il vous plait ! En fin de soirée, la cérémonie du café débute. Ca sent bon le café et l’encens ! La nuit risque d’être encore longue ! Depuis le restaurant Ménélik , situé dans le 17ème arrondissement de Paris, on déguste un beyayennatou, un plat traditionnel servi dans une, une grande galette de tef. Le tout accompagné d’une bière St Georges – s’il vous plait ! En fin de soirée, ladébute. Ca sent bon le café et l’encens ! La nuit risque d’être encore longue !