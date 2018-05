Claude Carrière : New Orleans, une vieille dame bien vivante 21.05.18

La ville de New Orleans, affectueusement dénommée Crescent City, fête cette année son tricentenaire. Cette ville qui a subi les influences française (il suffit de noter les noms à consonance française de Bechet, de Blanchard…), espagnole, anglaise, caribéenne et plus particulièrement haïtienne respire la musique. Ses habitants ne la quittent que contraints et forcés ; Fats Domino n’a jamais voulu partir, Terence Blanchard, malgré ses contraintes professionnelles est venu se réinstaller malgré les stigmates laissés par le passage de l’ouragan Katrina

Cap donc sur Crescent City et son histoire musicale à forte connotation afro-américaine (60% de la population), du mythique trompettiste Buddy Bolden aux jeunes musiciens de Rebirth Grass Band. Notre invité est Claude Carrière. Il se fera le témoin de la musique de Crescent City, ville où il se rend régulièrement, hébergé et guidé – le veinard – par sa belle- famille afro-américaine . Longtemps producteur à France Musique, président de l’association Maison du Duke, préfacier de la biographie de Duke Ellington (Music Is My Mistress) et concepteur du coffret The Extravagant Mr Gillespie, Claude Carrière nous présentera des artistes emblématiques de la ville quoique méconnus chez nous comme la chanteuse Germaine Bazzle, les pianistes Ellis Marsalis et David Torkanowski et la formation Rebirth Brass Band.

C’est évident, on aurait aussi aimé vous parler de Jelly Roll Morton, de Fats Domino, de Lee Dorsey, de Professor Longhair, des Neville Brothers, des Meters ; on se contentera d’Allen Toussaint et de Dr John, faute de temps.

Hélène nous donnera sa chronique autour de la Stretch Music de Christian Scott mais nous parlerons aussi de la Suite composée par Terence Blanchard (illustrée dans l’émission par « Funeral Dirge ») sans oublier « Congo Square » tiré de la Suite A Drum Is A Woman d’Ellington parce que c’est à Congo Square que les esclaves africains se réunissaient et firent éclore une musique qui allait embraser le monde : le Jazz.

Liste des titres :