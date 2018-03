CJB // Les clubs des isolés – 12/03/2018

Le 12/03/2018 à 18h !

Le Patron, super-star de la boîte à clichés. Du grand méchant loup qui golfe en bande à l’opprimé de la taxation confiscatoire, en passant par le héros de la lutte contre le chômage et le pharaon armé du licenciement abusif, Sophie Louey les a tous entendus.

Cette thésarde (d’origine modeste) a réalisé une ethnographie des lieux de sociabilité des dirigeants. Elle a donc étudié leurs itinéraires, leurs représentations et leurs solitudes. Elle a pris en pleine poire tous les grands classiques du changement de classe sociale : violence symbolique, re-interrogation des codes vestimentaires et comportementaux, barrières de l’argent, conflits de convictions et « drague » trempée de misogynie.

Elle revient sur l’inconfortable position d’une militante de gauche en dîner au Rotary, un calepin dans une main, une coupe de champagne dans l’autre et le cul entre deux chaises.

Par Fanny Catté