Cette semaine, on a rencontré Oré. Oré, nouvelle pépite hip-popesque à l’actualité brûlante et à l’avenir brillant : sélection aux Inouïs du Printemps de Bourges, EP en préparation, et sortie récemment d’un clip acidulé « Agence Matrimoniale »

Derrière Oré, il y a Morgane, qu’on a eu la chance d’interviewer. Pour Chick Sound, elle parle de sa musique, de son enfance, et surtout, de l’importance primordiale de l’éducation dans l’amélioration des rapports hommes femmes.