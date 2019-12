Cherche la petite bête : Mus Musculus // 8.01.20

[Bientôt]

Vivre dans les combles d’un garage ne lui procure aucune peur. Il s’appelle Mus Musculus et invite Cherche la petite bête à découvrir un bout de son quotidien. Pour cela, Colette, journaliste, et Jean-Louis, technicien, n’ont pas hésité à mettre tout leur professionnalisme à l’œuvre et à user de moyens dantesques !

Qui est Mus Musculus ?

Tout le monde a déjà rencontré Mus Musculus, que ce soit à Los Angeles, Paris ou Marly-Gomont. Saurez-vous cependant, à l’écoute de cet épisode surprenant, retrouver son nom vernaculaire ?

Courage et bisous de la part de toute l’équipe de Cherche la petite bête.

Nous contacter : cherchelapetitebete@radiocampusparis.org