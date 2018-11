Chablis On n’est pas là pour se relire // 23.11.2018

Un Chablis Quiz pépite de chez pépite façon pépites de chocolat (trois pépites c’est le début d’un filon). On a même réussi à ne pas trop parler des Gilets jaunes ! Mais surtout, c’est Caroline Fourrée qui présentait et ça c’était vraiment bien. Un petit bijou de matriarcat, de tolérance et de sororité. Bon on l’entendait pas trop parce que les mecs rigolaient trop forts.

Au programme de cette émission : (j’ai mis des gros points médians d’écriture inclusive hihi)

· Maître Connard est venu prendre la défense des Gilets jaunes et dire qu’il était très fier de ses propres vannes ;

· Natacha Polonium a réussi à parler de chiottes et de journalisme (c’est la même chose) sans mettre un seul bruit de prout dans sa chronique (c’est une bonne chose) ;

· André Manouchiant a longuement comparé Muse à du vomi et on a dû en conclure qu’il aime bien le vomi (et Muse) ;

· Frédéric Lardon a pressé la revue, ou revu la presse, enfin il a parlé d’actu ;

· Antoine Déconne s’est vengé de Caroline Fourré (mais c’est toujours lui le plus jeune de l’équipe) ;

· Richard Larnaque prend du Xanax maintenant, du coup il met des musiques de yoga en arrière-plan de ses chroniques ;

· Jérôme Malsain a vu le premier opus de la saga « Carlos le détenu nippon », qui devrait durer plus longtemps que les séries Star Wars et Marvel réunies ;

· Manchouille n’a pas encore d’avis sur les Gilets jaunes (mais toujours le même sur les migrants)

La semaine prochaine, on parlera encore des Gilets jaunes. Mais ce sera plus Caroline Fourrée à la présentation, alors autant réécouter cette émission-là à la place (ça marche pour tous les vendredis à partir de maintenant). Bisous !