Chablis lève la patte // 13.10.17

Salut les puceaux ! En ce vendredi 13 maudit, Chablis est là pour vous protéger des esprits, morts-vivants et autres militants d’En Marche. Retrouvez les élans lubriques et poétiques d’Yves Calvat, les coups de gueule de Stéphane Burne contre les réseaux sociaux, le film de la semaine de Jérôme Malsain, et revivez les actus les plus inutiles des derniers jours ! Pour quelle raison cet écossais a-t-il été condamné à cause des vidéos de son chien qu’il postait sur le net ? Pour le découvrir, écoutez Chablis Hebdo ! Avec en bonus, le second épisode de la nouvelle série à la mode dans le 5e arrondissement, « Johnson et Johnson ».

Une émission présentée par André Manouchiant, avec Alain Duracell, Stéphane Burne, Yves Calvat, Stagiaire N°14 et réalisée par Richard L’Arnaque !