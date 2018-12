Cette semaine dans Chablis Hebdo :

Frédéric Lardon passe en revue l’érotisme de l’actualité. Yves Lapoule imite Jacques Chirac. Yves Calvat laisse s’exprimer ses amours orientaux. Jérôme Malsain a vu un film. Un nouvel épisode de Johnson et Johnson. Et Manchouille. Et un super multiplex manif made in Chablis. Bon dimanche.