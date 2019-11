Chablis Hebdo // Va au bout // 08.11.2019

A Chablis on ne fait pas les choses à moitié, c’est à dire que quand on les fait pas, on ne les fait VRAIMENT PAS (genre un édito) et quand on les fait, on va au bout.

Servi cette semaine par Edwy Pêle-Mêle et sa bande :

Fredéric Lardon fait acte de présence

André Manouchiant a ramené un making-of du Joker

Caroline Fourrée est là

Jérôme Malsain malheureusement

Alain Duracel, toujours d’attaque

Richard Larnarc et Laurent Bonnepatte

Patrick Savachier s’est incrusté

Antoine Déconne et son âge avancé

Une émission qu’elle est bien !