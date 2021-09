Au programme de ce Chablis Hebdo, vous l’aurez compris sous le signe du deuil :

Alain Duracel est là

André Manouchiant n’aime pas Grenoble

Arlette Cabot traine trop sur les sites d’immobilier

Patrick Savachier est un néobobo

Richard Larnaque va trop sur internet

Le tout présenté par Antoine Déconne ; accompagné de ses quiz, du chaping, d’un journal made in Denis Sinistre et de tops/flops made in Manchouille…