Chablis Hebdo // « Saint-Quay 3 » (5 et 3) // 17.07.2020

La troisième édition de Chablis Hebdo, en direct de la maison des parents d’Yves Calva à Saint-Quay (prononcé Saint-Quaille pour plus de bourgeoisie style) dans les Côtes d’Armor, était l’occasion d’offrir à notre public chéri une émission d’une heure et demi ! Pour éviter la sortie de piste, un duo d’animateur-trice de choc : Elise Lustrée et Yves Calva. Un camion spécialement affrété pour l’occasion. 300 techniciens à pied d’oeuvre pour que le direct ne merde pas. Une coproduction RCP-Warner Bros-Universal. Le maire et le président du Conseil départemental présents pour cet événement historique. Des estropiés venus des quatre coins de la Bretagne pour être guéris de leurs écrouelles par les membres de l’équipe. L’apparition de la Vierge. Le retour du messie. Vous l’aurez compris, c’est vraiment l’émission de tous les superlatifs. Au programme :

Alain Duracell, véritable chêne indéracinable, phare breton dans l’obscurité angoissante de ce monde

Anne-Clore Poutray, remettant les HSBC (hétérosexuels blancs cis-genres) à la place qu’ils méritent : en enfer

André Manouchiant, fier pilote sur l’autoroute de l’excès qui n’hésite pas à prendre des virages « très prononcés à droite »

Célestin Traquenard, breton pur beurre de cannabis, allégorie de la bogossitude dans le 22

Richard Larnac, chroniqueur-réalisateur-compositeur-interprète, autant dire que sans lui, on serait dans une sacré grosse bonne m**de

Vous retrouverez aussi Paul Génial, Thierry Bonnepomme, et bien sûr Manchouille !

La playlist la plus stylée de la bande FM :