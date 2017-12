Chablis Hebdo et ses nouveaux stagiaires // 31.11.12

La semaine dernière la rédac de Chablis recevait 2 nouveaux stagiaires : Sacha Béhar et Augustin Shackelpopulos (Dans le youtube game avec leurs vidéos virales : Fiches de lecture et 1er des ventes au Kazakhstan avec leur livre du même nom. D’ailleurs disponible dans toutes bonnes FNAC notamment celle de Paris Saint Lazare), pour tester leurs compétences en outil excel et leur sens de l’humour sur l’échelle de Franck Dubosc.

Découvrez leur entretien en intégralité sans oublier : l’édito d’Anne-Clore Poutray vous annonçant la mort de Johnny en avance ; le questionnaire de mise en situation gênante de André Manouchiant ; Bernard de la Minaudière toujours en direct d’où il ne faut pas ; Yves Calva et sa chronique qu’on ne comprends pas ; Jérôme Garcin et son dernier coup de coeur au cinéma. Le tout entrecoupé de jeu intellectuel comme le : fiche de lecture, fichés S ou les deux et des morceaux musicales de Jay-Z ou Kendrick (on se trompe toujours).

En compagnie de : Anne-Clore Poutray, Yves Calva, André Manouchiant, Jérome Garcin, Rémi sans Chablis, Alain Duracell, Bernard de la Minaudière, Jean-Jacques Roger, Kevin, Hippolithe Quinoa…