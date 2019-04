Chablis Hebdo // L’Europe, le Pola, et Dalida // 26.04.2019

Un Chablis exceptionnel en direct du Pola, dans le cadre de la soirée spéciale Europe avec Euroscope. Rassurez-vous il n’y a que l’édito d’Yves Calva qui parle d’Europe, le reste de l’émission se composant des bonnes vieilles chroniques de Frédéric Lardon, Jérôme Malsain et Julien Laperche, sans oublier Manchouille ni le duo inimitable « Paroles, paroles » écrit et interprété par Patrick Savachier et Antoine Déconne. Le tout réalisé par l’incroyable Richard Larnac qui n’avait pas de micro ce soir.

La playlist du soir :