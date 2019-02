Chablis Hebdo // Les fleurs du Chablis // 01.02.2019

Nous sommes le 1er février 2019 et Chablis Hebdo n’est toujours pas interdit d’antenne, ce qui est clairement un signe que le monde est très ouvert à l’humour ou ne nous écoute pas, l’un n’excluant pas l’autre.

Cette émission fut portée – comme à son habitude avec élégance, grâce et finesse – par une équipe pleine de couleurs. Et plein de poésie, vous verrez !

Si Antoine Déconne était chauve il serait sans doute Vincent Lagaf, c’est sans doute parce qu’ils sont aussi lourd que lui que ses cheveux seraient tombés !

Si Christine Cul était chauve, elle serait Nathalie Portman dans V pour Vendetta, rebelle mais sexy, et surtout – à défaut de se battre pour – elle vous dira tout sur l’avenir.

Si Alain Duracel était chauve ce serait un progrès puisque lui est encore plus loin dans la décrépitude, c’est le seul animateur radio de France en état de décomposition avancé, à part Bernard Guetta.

Si Sandrine Keffieh était chauve, elle serait le cul d’un nouveau né, c’est une chroniqueuse toute fraîche et on va l’accueillir bien chaleureusement.

Enfin, si Julien Laperche était chauve il serait Britney Spears, parce que ce serait une erreur de plus dans un parcours déjà chaotique, je veux bien sûr parler de celui qui n’a rien de mieux à faire de sa vie que pousser des boutons derrière une vitre un vendredi soir à 19h, c’est notre réalisateur.

Et puis Manchouille, des Chablis Quizz…