Chablis Hebdo // Les bras m’en tong // 19.04.19

Au programme de ce Chablis Hebdo, spéciale Notre Dame mais autant que spéciale Ecole 42 ou spéciale problèmes de maths de quatrième finalement il y en a pour tout le monde :

Antoine Déconne donne l’heure (il présente quoi)

Alain Duracell, notre notre notre notre notre notre notre notre notre Notre Dame à nous quoi

Frédéric Lardon revient, ce qui est gentil de sa part

Richard Larnaque met de la mauvaise musique pour des raisons scénaristiques parce que sinon ça va il est plutôt calé

André Manouchiant aime péter

Julien Laperche retourne à l’école

Patrick Savachier a rencontré le pape

Et voilà… Ah et il y a Jérôme Malsain aussi, mais bon autant que des quiz et une nouvelle émission du PAF.