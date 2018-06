Chablis Hebdo : La débandade // 12.06.2018

EN DIRECT DE LA PRISE D’OTAGES (depuis le studio, faut pas déconner)

Au menu du Chablis Hebdo de cette semaine, une équipe à l’arrière de l’information, à la pointe, y a une prise d’otages, et c’est chaud quand même :

Patrick Cobain aurait dû être aux commandes mais est remplacé in extremis par Alain Duracell

Philippe Manchoeuvre fait ses premiers pas dans le bon goût

Anne-Chlore Poutray fait le point

Richard Larnaque fait le malin

Edwy Pêle-Mêle ne fait rien

Yves La Poule fait des imitations, plus ou moins

Phillpe Etjtebaise et Jean-François Krane font coucou de la main

Mais aussi : Un petit Manchouille et des Chablis Quizz…