Chablis Hebdo // Il me semble que nous avons un PAD // 31.05.19

Deux ans après, Chablis Hebdo est de retour à Saint Quay Portrieux, son deuxième foyer, pour une émission préparée, calée à la seconde près, avec zéro problème technique. Yv-r-e Calva a réuni celles et ceux qui faisaient le pont et qui ont eu la motiv de se taper les bouchons depuis et vers Paris pour une émission ex-cep-tion-nelle :

Elise Lustré, qui nous revient du pays des tapas et de Manuel V.

Célestin Traquenard, pour une chronique mieux rapée que jamais.

André Manouchiant, qui avait des « lunettes de vitesse »

Richard Larnac, qui a clairement sauvé l’émission avec l’usage judicieux de PAD.

Bonne écoute, et vive la Bretagne libre !