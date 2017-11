Cette semaine Chablis reçois les stagiaires du Grand Showtime, qui viennent partager leur talent inné pour l’improvisation en direct ! On rappelle que tu peux les voir le vendredi et le samedi au Point-Virgule à 22h30 et ça vaut vraiment le coup <3

Avec : Edwy Pêle-Mêle, Alain Duracelle, Lorain Joffran, Jerôme Malsain, Anne-Clore Poutray et Richard Larnaque.