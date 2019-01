Chablis Hebdo // Fumer pue // 25.01.2019

J’ai oublié qu’il fallait garder du temps à la fin de l’émission pour remercier les gens qui avaient participé à l’émission, ce qui est injuste de ma part et plutôt débile de la leur vu qu’ils étaient là et qu’ils auraient tout à fait pu me dire qu’il fallait que je garde du temps pour les remercier mais ils ne l’ont pas fait donc il faut croire qu’ils s’en foutent ou alors ils ne voulaient pas être remerciés. Donc :

Pas merci à Alain Duracelle pour sa longévité.

Pas merci à Edwy Pêle Mêle de m’avoir écrit un lancement pour une fois et d’avoir mis des didascalies que j’aurais pu respecter si j’avais eu le droit de découvrir le texte en avance (ah, il a parlé du Venezuela).

Pas merci à Antoine Déconne, qui passe par les cinq étapes du deuil depuis que Macron a quitté la capitale pour aller draguer les maires (pas les vôtres).

Pas merci à Jérôme Malsain d’avoir parlé sensiblement de la même chose mais aussi de sa femme Marie-Louise.

Pas merci à Manchouille d’avoir critiqué Marlène Schiappa sans aucune remarque sexiste sur Marlène Schiappa (mais quelques unes sur les autres femmes).

Pas merci à Yves Calva pour ses bande-annonces… vulvées ?

Pas merci à Julien Laperche qui a encore assuré derrière ses boutons et ça fait chier, on peut jamais le critiquer.

Pas merci à André Manouchiant d’être venu dire des trucs et faire de meilleurs jeux de mots qu’Antoine Déconne.

Et pas merci à moi-même, Caroline Fourré, d’avoir encore brillamment présenté cette émission.

La bonne soirée