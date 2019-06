Chablis Hebdo // En hiver, les gens meurent // 14.06.2019

Au programme de ce Chablis Hebdo du soir :

Antoine Déconne essaie de faire régner le calme sur le plateau

Lorain Joffran redécouvre l’internet de 2014

Julien Laperche célèbre la fête de la musique en avance

Caroline Fourrée est là pour la deuxième fois consécutive, inquiétant

Claire Chacal obtient le permis de chroniquer dans Chablis à vie

Richard Larnaque sort un tube (dans tous les sens du terme)

Alain Duracel arrive en retard

Edwy Pêle Mêle arrive encore plus en retard

Frédéric Lardon arrive encore encore plus en retard…

…MAIS accompagné de Stéphane Burnes qui fait son grand retour donc on le pardonne

Mais aussi des Chablis Quiz, le tuto d’Enjoy Fennec, Jérôme Malsain et Manchouille…