Chablis Hebdo // Chablis paye sa pinte au Lou Pascalou ! // 07.02.2020

Vous ne l’attendiez plus et pour cause, vous étiez tous là pour le vivre en live ! Mais néanmoins, il n’était toujours pas disponible en podcast parce que le site web de la radio est un peu en rade on va pas se le cacher d’autant qu’en ce moment y’a plus grave comme préoccupation enfin bref personne ne lit jamais ce texte d’ailleurs saviez vous que je peux écrire ici que le président Bush a orchestré le 11 septembre ?

Ceci est le podcast de notre émission en direct du Lou Pascalou datant du 07 février dernier. Bonne écoute.