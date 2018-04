Au menu du Chablis Hebdo de cette semaine, une équipe à la pointe de l’information, des quiz et des bites:

André Manouchiant est aux commandes

Yves Calva se met à critiquer des films

Richard Larnaque réalise et chronique en même temps, à pile ou face

Yves Lapoule nous fait intervenir Mr Hollande et Mr Collomb

Plein de pubs parce que pas de thunes !

Mais aussi : Manchouille et des Chablis Quizz…