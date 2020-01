Chablis Hebdo // Chablis est le poumon… // 17.01.2020

… qui respire la vie à pleines dents !

Ce soir Alain Duracel va à son rythme et tente de tenir l’émission aussi surpeuplé que la salle d’attente de Mme Solange.

Edwy Pêle-Mêle vire au BDSM et enfile sa Konbini pour un top 10 des bonnes raisons de ne pas faire un attentat en France en 2020.

Patrick Savachier et Julien Laperche fusionne comme dans DBZ pour vous servir le meilleur de l’info.

Rosalie Mignon nous parle de sa cup… Ah non ? C’est pas ça ? J’ai pas compris ?

Jean-Michel Apathique juge tout le monde.

Richard Larnaque revient avec le chatping.

Et Damien 1664 a trouvé une nouvelle lutte… en chanson !

Et bien sûr le Chablis Quizz, et de la rigolade, badam tsss !