Ce vendredi, tous les saints de Chablis se réunissent au plus près de dieu notre père pour tenter de laver l’humanité de ses pêchers. Et raconter des insanités dans une chapelle, parce que c’est quand même vachement plus drôle.

Avec Alain Duracel, Julien Laperche et Laurent Delabrousse, réalisé par Richard Larnaque et présenté par André Manouchiant.