Chablis Hebdo // Chablis a passé un bon Noël // 27.12.2019

UN CHABLIS QUIZ EXCEPTIONNEL PUISQUE… Ah non c’est pas ça

Au programme de ce Chablis Hebdo de Noël :

– Pas grand chose de concret en lien avec Noël

– Christine Q a encore mis cher à quelques signes astrologiques choisis au hasard

– Antoine Déconne est le seul à ne pas avoir kiffé son Noël et il aimerait bien qu’on ne l’oublie pas

– Edwy Pêle-Mêle a réalisé et chroniqué et discuté et il s’est couché à 20h01

– Caroline Fourrée a coupé la parole et la fin de tous les sketchs, mais ça faisait longtemps qu’elle était pas venue alors ça fait quand même zizir

– Les Chablis Quiz ont encore été chantés

– Ces extrémistes de vegans ont enfin des adversaires à leur taille

– Manchouillette est venue faire coucou

C’est tout et c’est déjà pas mal. Bonnes vacances (et bonne grève)