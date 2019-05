Chablis Hebdo // Cette émission se termine dans 15s // 10.05.2019

Et 15 secondes, c’est le temps que je n’ai pas eu pour remercier les merveilleuses personnes qui ont contribué à cette nouvelle fantastique émission. De Patrick Savachier et son amour de l’humour juif à Richard Larnaque et sa délicieuse schizophrénie, en passant par les imitations d’Yves Lapoule, les questionnements de Julien Laperche, la chronique culturelle de Jérôme Malsain, et surtout l’incroyable performance live d’Edwy Pêle-Mêle, aka Gérard Columbine.

Outre l’indécrottable Manchouille, saluons le retour du meilleur reporter de l’histoire de cette émission : Bernard de la Minaudière, en direct au plus près de l’événement pour nous faire suivre la naissance du bébé royal ! Et en bonus, Chablis Hebdo se fait fort de révéler cette semaine la véritable teneur de l’échange musclé entre Pascal Praud et Claire Nouvian. Bonne écoute !