Chablis Hebdo – Ce Chablis n’a pas de titre // 16.07.2021

On la devine, votre déception, cher.e.s auditeur.trice.s, votre colère peut-être, votre perte de repère, c’est certain. Et qu’avons-nous à vous offrir, à vous qui, d’une certaine façon, laissez reposer entre nos mains le destin de votre semaine à venir, votre bonheur et vos espoirs ? Si ce n’est des excuses, au moins la certitude que cela ne se reproduira plus jamais, dans ce monde ou un autre, dans cette vie et toutes les autres. Ce Chablis n’a pas de titre, certes. Mais comme un.e enfant dont la jambe droite serait plus courte que la gauche, ou qui aurait du mal à s’exprimer sans baver passé ses 16 ans, n’est-ce pas celui ou celle que nous aimons le plus ? Qu’il accompagne vos oreilles dans vos vagabondages d’été.