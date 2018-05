Chablis Hebdo : Ça c’est le talent ! // 18.05.2018

Au menu du Chablis Hebdo de cette semaine, une équipe à la pointe de l’information, de Tex et de l’humour de droite :

Laurain Joffran est aux commandes

Maître Connard défend les mygales épilées

Caroline Fourrée suce une pastille

Richard Larnac enquête sur la disparition de la grande roue

Edwy-Pêle a trouvé l’anneau

Yves LaPoule livre une imitation poignante de ton grand-père

André Manouchiant s’asseoit pour un tête à tête passionnant avec Romaric Plancton

Jérôme Malsain est à Cannes et pas en Duplex

Et Alain Duracelle est toujours vieux.

Mais aussi : du bon goût et des Chablis Quizz…