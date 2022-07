Chablis Hebdo – 300ème // 01.07.2022

Pour cette 300ème, Chablis Hebdo s’exfiltre au Barbier de Bastille, boulevard Beaumarchais, pour une émission de 2 heures, pleine de sketchs, de fictions, et un soupçon de best of avec:

Alain Duracell et Antoine Deconne à la présentation

André Manouchiant, auteur d’une fiction en quatre épisodes où on a kidnappé Manchouille

Yves Calva n’a pas lu la charte de déontologie

Elise Lustré fait de la pub

Patrick Savachier n’aime pas sa famille

Arlette Cabot fait des sketchs

Laurent Delabrousse parle de politique

Stéphane Burne fait du rap.

Et aussi, des fictions, des sketchs, Manchouille, des quizs et des musiques uniquement interprétées et écrites par des Chablisiennes et Chablisiens.