Chablis Hebdo // 13.12.19 // Chablis fait bim bam boum

Salut les loulous,

Un chablis testostéroné qui repousse les limites de la grève, pour vous, pour toi, pour nous, pour tous ceux qui le veulent. Pardon pour cette référence pourrie, cette chanson est vraiment à chier en plus.

Sous le regard bienveillant mais parfois désespéré d’Yves Calva, l’équipe de trublions de ce soir était composée de :

André Manouchiant qui fait bim bam boum et qui nous a foutu cette chanson dans la tête ;

Edwy Pele-Mele a invité Eric Zemmole contre le feminazisme au pouvoir en Finlande ;

Richard Larnac qui nous propose un délicieux Chapping comme à son habitude ;

Julien Laperche et son journal de haute volée qui revisite l’actualité.

Et bien sûr, le Chablis Quizz, Manchouille, de la musique, et quelques interventions surprises d’un certain Patrick B. en direct de la prison de la Santé.

PS : le montage Tintin nous a fait bien rire, du coup on le partage. Si les auteur.e.s de ce merveilleux se manifestent, nous nous ferons une joie de publier les crédits.