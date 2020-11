C’était pas mieux avant : le terrorisme // 4.11.2020

Une fois par mois, on mélange les archives sonores du passé et du présent. On se demande : est-ce que c’était vraiment mieux avant ? C’est l’occasion de passer en revue les sujets de société qui nous préoccupent aujourd’hui et d’entendre des voix grésillantes en parler.

Le terrorisme, en France, n’est pas une nouveauté. Il y a eu la série de bombes posées dans Paris en 1995 : le 25 juillet dans le RER B, le 17 août, le 26 août, le 3 septembre, le 4 septembre, le 7 septembre, le 6 octobre, le 17 octobre. Et avant ça, il y a eu 1986 – et bien d’autres encore. Voici un florilège d’extraits de journaux télévisés et de prises de parole politiques : Jean-Louis Debré quand il était ministre de l’Intérieur en 1995, Jacques Chirac président en 1995 et François Mitterrand président en 1986.

Le tout sur un opéra de John Adams intitulé The Death of Klinghoffer. Il raconte la prise d’otage des passagers du bateau de croisière Achille Lauro en 1985, lors de laquelle un retraité juif-américain, Leon Klinghoffer, est tué par les terroristes du Front de libération de la Palestine.

Montage et réalisation : Adèle Cailleteau @AdeleClto