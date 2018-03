C’est la rentrée pour le Happy Milf Show !

CE SOIR DANS LE HAPPY-MILF SHOW

22h30 MINUIT SUR RADIO CAMPUS PARIS 93.9fm :

Pour la première de l’année l’équipe du Groove Blaster Show refait peau neuve a commencer par le nom de l’émission qui change en Happy Milf Show !

Toujours dans la culture musicale de rue , toujours des mix de qualité strickly vinyles , revoici l’equipe pour une emission haute en couleur :

Au programme :

Amadeo 85 pour sa sélection de nouveautés vinyles groove , New funk, disco, jerk , soul , jazz et en exclusivité pour vous l’album de Modogsta qui est tout simplement une alliance des trois beatmakers Dj Mofak, Dogg Master & Busta Brown . Sorti initialement en CD sur le label More Bounce Record, le Label Happy Milf Record l’a re-préssé en vinyle et vous le balance juste pour le plaisir des oreilles ! vous pouvez vous procurer le vinyle sur les plateformes bandcamp, discodogs etc… ou tout simplement au shop Beers & Record à Montreuil .

à suivre miss nono et ses actus sur les sorties a paris et sa banlieue et pour finir Mr Hugo Fner qui va nous regaler avec sa sélection rap français . il nous présente l’album de l’artiste Hugo TSR intitulé « Tant qu’on est là » . Rythmé bien évidement par la bonne humeur dans les studios !

IT’S GONNA BE CRAZY

STAY TUNED!!!!!!