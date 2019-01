CATHARSIS #3 – VÉRONIQUE & LA PSYCHIATRIE DE L’EXIL // 08.01.19

Pourquoi ne parle-t-on que très peu de la santé mentale des personnes en demande d’asile ? Quelle est l’aide qui leur est réellement accordée en France ? Quel personnel prend ces populations en charge et dans quelles conditions ?

C’est à ces questions que ce 3ème épisode de Catharsis tente de répondre, à travers l’histoire un poil remontée de Véronique, infirmière de secteur psychiatrique et travaillant principalement avec des personnes en demande d’asile. Véronique a tout fait voler dans son bureau suite aux remarques d’un collègue médecin fraîchement arrivé dans leur équipe. Un épisode qui pose la question du soin et du soignant : comment aider des personnes traumatisées à se reconstruire sans s’affecter soi-même ? Car une pratique qui vous demande au quotidien d’écouter et de remettre en mots les épisodes douloureux de vos patients, ça « brasse », selon les mots de Véronique. Surtout quand elle vous demande de collaborer avec plusieurs corps de métier (juristes, intervenants sociaux, médecins) sur des dossiers lourds.

Pour les acronymes, résumons : CMP = Centre Médico-Psychologique. CADA = Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile.

« La violence qui est faite aux demandeur.se.s d’asile, ce n’est pas que dans leur pays. C’est sur le trajet, et c’est beaucoup, beaucoup sur le non-accueil en France. »

Références :

Le numéro 36/37 de décembre 2013/janvier 2014 de la revue le Tigre

Le numéro 73 de la revue Mémoires, revue d’informations du centre Primo Levi

Programmation musicale :

– Tapan – Europa x

– Stand High Patrol – Boat people x

Interview, montage, mise en ligne : Nina Beltram

Si vous aussi vous avez des histoires de pétages de plombs à partager, n’hésitez pas à écrire à nina.belt@hotmail.fr

Explosivement vôtre.