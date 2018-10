CATHARSIS #1 – EVELYNE & LE BURN-OUT // 16.09.18

JavaScript is required.

Pour ce premier épisode de Catharsis, Radio Campus Paris est partie à la rencontre d’Evelyne, ancienne employée d’une grande multinationale. Cadre financière pendant presque 20 ans, la qualité de son environnement de travail s’est rapidement dégradée à la suite d’une décision managériale qui la concernait, mais qu’elle a apprise par inadvertance. À notre micro, elle raconte la difficulté à témoigner et à prouver la souffrance au travail qui l’a menée quelques jours à l’hôpital psychiatrique, quelques mois en clinique, et aujourd’hui, au chômage.

« Comme c’est une maladie psychologique, on n’en parle pas. Dire « je ne suis pas bien au travail, j’ai des angoisses », ça ne se dit pas. C’est mal venu de dire à quelqu’un qu’on se sent mal dans le monde du travail. Surtout quand on a un bon poste à responsabilités. »