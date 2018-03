Déjà la sixième émission pour Carte Grise, l’émission musicale des émissions musicales de Radio Campus Paris. Une émission où nous nous sommes retrouvés pour écouter et discuter d’artistes tous très différents les uns des autres. On est passé de V.I.V.E.K à Pale Grey, d’I Am Stramgram à Zeal & Ardor, de coup de gueule en coups de coeur, mais toujours dans la bonne humeur et le bon humour !