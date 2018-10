Carte Grise #9 – La rentrée // 05.10.18

Les passionnés de musique de Radio Campus Paris ont fait leur rentrée le 5 octobre dans la Carte Grise pour… parler de musique, de ce qu’ils avaient écouté cet été, et de ce qu’on va écouter à la rentrée. Nouveau générique, nouveau présentateur mais toujours autant de bonne humeur, d’amour et de musique ! Au programme : Youdy nous a préparé un petit menu, entrée, plat et dessert, pour nous présenter ses coups de cœurs du MaMA ; Jacques, Stephane, et Valentin nous on fait un petit retour sur leur expérience à DOUR ; Stephane, encore lui, nous a parlé du public de Vulfpeck, et de son expérience en live de Chemical Brothers et d’Aphex Twin ; Mickaël nous parle du format K7 ; Fichon nous présente le nouvel album du groupe Agar Agar ; et Valentin, petit nouveau de cette Carte Grise nous a défendu le nouvel album d’Eminem, Kamikaze !

Le tout présenté par Jacques et réalisé par Simon !