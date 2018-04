Carte Grise #7 – Plaisirs Coupables // 20.04.18

Au programme de cette septième carte grise, une session live de Keys Zuna, un debrief du nouvel album de Unknown Mortel Orchestra, une chronique sur l’évolution musicale de Messa. Puis, en deuxième partie de soirée, on passe en mode YOLO avec un tour de table sur nos plaisirs coupables et un débat de fond: pourquoi la pop-punk des années 2000 est-elle tombée dans l’oublu ? On accroche sa ceinture pour ce road trip musical et c’est parti pour 1h30 !

En présence de: Stéphane (Extérieur Nuit), Claire (Team RCP), Maxime (Chère Hélène), Ugolin (Et pourtant elles tournent…), Jacques (Team RCP), Christophe (Programmateur).