Déjà l’heure de la 3ème édition de Carte Grise, l’émission musicale de toutes les émissions musicales. On fait le bilan des meilleurs albums sombres de 2017 avec Jacques, on rencontre l’artiste Son Little avec Simon et on découvre Petit Fantôme grâce à l’équipe de Radio Campus Amiens. Accroche ta ceinture et finis l’année en beauté avec les mélomanes de Radio Campus Paris !