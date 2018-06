Ce soir, on prend sa carte grise pour monter dans une Doleran : on retourne dans le passé, en 1998 très exactement, alors que Radio Campus Paris faisait ses premiers pas. A l’occasion de l’anniversaire de notre radio favorite, on prend le temps de décortiquer les meilleurs sons de 1998 puis on retourne en 2018 pour prendre du recul sur les changements qui se sont produits ces vingt dernières années dans le monde musical.