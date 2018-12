CARTE GRISE #11 – PLUS ON EST DE FOUS … 30/11/2018

A l’approche de l’hiver, foultitude de nouveaux chroniqueurs se sont réfugiés dans les studios de Radio Campus Paris pour se réchauffer prêt du bon son! Eddy s’est enfui de son émission de musique pour présenter Alaclair Ensemble les rappeurs québécois à ne pas rater. On découvre Muddy Monk grâce à Constantin. Une introspection méditative punk nous est offert grâce à Julie qui a apporter dans sa chronique le groupe Légo. Les nouveaux chroniqueurs sont des nouvelles chroniqueuses !! Clarisse parle du rap fantasque de Tierra Wack. C’est le beat macker qui selon Valentin survole le game on entend Pierre Bourne dans cette carte grise. Dans un style plus romantique Lou a interviewé Pabloe pour parler de l’écriture de ses morceaux. Jacques enfin s’intéresse à Ella A Thaun avant d’arbitrer le débat.

Dans le débat cette semaine on entend du Marilyn Manson, du Légo (qui reprend du Dorothé quand même !!) et du Patrice !!! tout ça pour déterminer la recette, s’il en est une, de la bonne reprise.

On était nombreux dans la carte grise et c’était bon ! Jacques a animé et Simon a réalisé