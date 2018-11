Carte Grise #10 – Quoi tu connais paaas ? // 02.11.18

Pour lutter contre la grisaille et le froid qui se sont installés en ce début novembre, la Carte Grise a un remède imparable, parler musique avec les passionné.e.s de Radio Campus Paris ! Au programme : Simon et Jacques nous ont parlé du festival Pitchfork, et du Pitchfork Avantgarde ; Mylène nous a fait découvrir le premier E.P aux milles influences de l’artiste Anaïs Sylla ; Sara nous a fait revivre de l’histoire de Queen, à l’occasion de la sortie du film Bohemian Rhapsody ; Fichon nous a fait découvrir un petit live de DLGHT enregistré lors de son passage à la Marbrerie ; et Simon nous a partagé sa rencontre avec le groupe Odezenne !

Cette Carte Grise, c’était aussi le grand retour du débat de deuxième partie, le sujet du soir : Quoi ?!?! Tu connais pas ?!?!

Le tout présenté par Jacques et réalisé par Simon !