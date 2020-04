Independenza Confinement #2 c’est 2 h de mix, un voyage entre Paris et New York sans bouger de chez nous. En première heure direction Harlem pour retrouver Dj Poska. Dj incontournable du Hip-Hop il nous fera une sélection de sons US et ensuite retour à Paris dans le studio de Metodkilla.

Produite par Anne-Sophie Mattéi